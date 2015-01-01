В Перми открылась всероссийская конференция по волоконной оптике

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Сегодня, 3 октября состоялось открытие Всероссийской конференции по волоконной оптике ВКВО-17. Организаторами мероприятия выступают научный центр волоконной оптики РАН и ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК).

«Проведение такой конференции для региона — крайне важное мероприятие. Традиционно научно-практическая конференция проводится на базе одного из ключевых предприятий региона — Пермской приборостроительной компании. Именно на базе ПНППК был создан наш кластер «Фотоника», который имеет два федеральных статуса: приоритетный инновационный территориальный кластер России и промышленный кластер, — сказал в приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников. — Идея кластера проросла и, благодаря активности Алексея Андреева, мы в следующем году запускаем кванториум на базе «Фотоники». Все это действительно важно, потому что мы создаем базу на многие годы вперед», — добавил глава Прикамья.

Напомним, развитие цифровой экономики — одна из приоритетных задач, которую поставил глава региона. Это направление развивает и формирующийся IT-кластер, и технополис «Новый Звездный». 8 сентября 2017 года IT-предприятия Пермского края представили свою продукцию Президенту России Владимиру Путину, который посещал Пермь с рабочим визитом. Глава РФ подчеркнул, что достижения пермских компаний в этой сфере впечатляют.

«Первая конференция по волоконной оптике была проведена в 2007 году, тогда она собрала чуть более 100 человек. В этом году число участников выросло вдвое. К нам присоединились представители из 18 городов России и представители США, Китая, Нидерландов, Великобритании, Латвии, Финляндии, Франции», — отметил генеральный директор ПНППК Алексей Андреев.

Представитель китайской компании BWT Beijing LTD Хайвей Манк рассказал, что его компания занимается производством высокомощных светодиодов и у предприятия есть желание развивать свой бизнес именно в России.

«Это мой первый приезд в Пермь, но, как я успел понять, Пермь — центр тяжелой промышленности, поэтому у нас есть о чем пообщаться с местными предприятиями, что им предложить. Для нашей компании очень важно присутствовать здесь, взаимодействовать с российскими и пермскими промышленниками напрямую — мы хотим развить свой бизнес на российском рынке», — сказал Хайвей Манк.

О том, что Пермь знают на федеральном и международном уровне говорят и представители Российской академии наук.

«Конференция очень интересная, наверное, самая большая в России и не последняя на мировом уровне. Сюда для обмена опытом приезжают как представители науки, так и производства, — это очень полезно. В этом году мы видим, что конференция переходит в статус международной: приехали делегации Китая, стран Западной Европы», — прокомментировал первый день ВКВО-17 член-корреспондент НИИ СО РАН города Новосибирска Сергей Бабин.

ВКВО-17 продлится до 6 октября. Программа конференции включает более 160 докладов, около 100 из них устные, остальные — постерные. В этом году на конференции представлена новая секция — «радиофотоника».

Из пермских предприятий свои стенды на конференции представили ООО «Инкаб», ООО «Инверсия-Сенсор».

Напомним, что во время визита в Перми президента России, Максим Решетников рассказал о планах региона относительно развития цифровой экономики.

«Пермский край входит в десятку регионов с развитой IT-сферой. У нас 1700 предприятий, из них около 100 крупных и средних. В отрасли занято около 14 тыс. IT-специалистов, а если считать всех сотрудников компаний, вместе с административным персоналом — почти 18 тыс. человек», — подчеркнул Максим Решетников.

Губернатор Прикамья заявил, что к 2025 году правительство планирует нарастить долю цифровой экономики в крае с 2,5% до 4%. Это значит, что в планах — создание еще 8 тыс. рабочих мест. Преимущественно для молодежи.

Источник — администрация губернатора Пермского края