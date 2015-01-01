Законодатели Прикамья и Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве

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Сегодня, 3 октября в Астрахани состоялось совместное заседание депутатов ЗС Пермского края и думы Астраханской области. Председатель краевого заксобрания Валерий Сухих и председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов подписали соглашение о сотрудничестве в законотворческой деятельности. Договорённость о закреплении обмена опытом в законотворчестве была достигнута в ходе визита астраханских парламентариев в Пермский край в феврале 2017 года.

В своём выступлении Валерий Сухих представил астраханским коллегам Пермский край и основные направления деятельности властей региона по актуальным проблемам социально-экономического развития. Одним из стратегических приоритетов была обозначена синхронизация деятельности двух ветвей власти для достижения максимально возможных результатов.

В ходе рабочего визита пермских парламентариев в думу Астраханской области депутаты обсудили опыт двух регионов в этой сфере. В частности, спикер пермского парламента Валерий Сухих отметил, что на территории Пермского края сформирована нормативная правовая база по налоговому регулированию. Также предусмотрены налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков, в том числе и для промышленных предприятий.

«Считаем, что налоговое регулирование является одним из важных элементов в поддержке российской промышленности. Например, Пермский край — единственный регион в России, где реализована практика региональных специнвестконтрактов. В настоящее время в крае заключено шесть специнвесткотрактов. Это позволит создать в регионе 2,6 тыс. рабочих мест, пополнить бюджет Пермского края более чем на 30 млрд руб. и привлечь инвестиции на общую сумму свыше 78 млрд руб.», — рассказал Валерий Сухих.

Депутаты Законодательного собрания края рассказали коллегам о новом законе для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях моногородов. Примером успешного взаимодействия в рамках предоставления налоговых преференций является сотрудничество с одним из крупнейших промышленных предприятий Прикамья — ОАО «ЛУКОЙЛ», обеспечивающим существенные налоговые поступления в бюджет Пермского края.

Итогом обсуждения стало решение о совместных законодательных инициативах в области налогового законодательства и поддержке их на федеральном уровне.

Источник — Законодательное собрание Пермского края