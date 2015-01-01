Инспекция краевого госжилнадзора подвела первые итоги работы горячей линии по запуску тепла
За четыре дня на горячую линию поступило 486 обращений. Из них только от пермских собственников многоквартирных домов (МКД) — 465, из края — 21 обращение.
Сложная ситуация обстоит в Березниках, жалобы поступают от собственников МКД, которые находятся под управлением ООО УК «Уралмонтажстрой». Администрация Березников на прошлой неделе уведомила прокуратуру города и ИГЖН о срыве подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов жилого фонда, находящегося в управлении ООО УК «Уралмонтажстрой» (в управлении — 46 многоквартирных домов). В частности, в настоящее время при запуске систем отопления, в том числе и самостоятельно производимых жильцами, происходят порывы. Это приводит к разбалансировке системы теплоснабжения, нарушению режимов теплоснабжения в городе в целом.
В Перми остается напряженная ситуация в следующих районах: Свердловский (ООО УК «Моторостроитель»), Кировский (ООО «Адмирал»), Дзержинский (ООО УК «СТОРМ»), Ленинский (ООО УК «Центр»). Стоит отметить, что не в каждом случае вина лежит на управляющих компаниях, ТСЖ, ЖСК. Причиной отсутствия услуги по отоплению могут быть аварийно-ремонтные работы на наружных сетях отопления ресурсоснабжающих организаций.
Напомним, что в связи с началом отопительного периода в Пермском крае с целью мониторинга и оперативного контроля за качеством предоставления коммунальной услуги по отоплению в жилищном фонде с 27 сентября 2017 года заработала телефонная горячая линия Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.
По результатам обращения граждан на «горячую линию» ИГЖН связывается с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖКС, ресурсоснабжающими организациями и выясняет причины сбоя в подаче отопления. Инспекция также информирует администрации районов и города о выявленных проблемах, так как организация теплоснабжения согласно законодательству возложена на орган местного самоуправления.
Горячая линия Инспекции будет работать до 10 октября 2017 г. Обращения принимаются в рабочие дни с понедельника по четверг.: с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу: с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по телефонам: (342) 237-74-45, (342) 237-74-54.
Источник - инспекция государственного жилищного надзора Пермского края