«Пошумим, порадуемся!» Новый ледовый городок на эспланаде опять создаёт Всеволод Аверкиев

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Пермь решительно готовится вступать в футбольный год. Как сказала заместитель главы города Людмила Гаджиева на пресс-конференции 3 октября, в Перми и без Чемпионата мира по футболу жизнь очень спортивная — вот, совсем недавно прошёл первый международный марафон — поэтому в 2018 году, несмотря на то, что матчей ЧМ-2018 в Перми не будет, жители города будут активно болеть за сборную России. По всему городу будут устроены фан-зоны, где можно будет в тёплой компании посмотреть матчи на большом экране, пошуметь, покричать...

«Я готова надеть фанатскую шапочку, нарисовать на лице российский триколор и подудеть в дуделку!» — призналась Гаджиева.

Готовиться к мировому событию пермяки начнут буквально в новогоднюю ночь. Футбольной тематике будет посвящён традиционный ледовый городок на эспланаде, который, как и многие предыдущие, сочиняет художник Всеволод Аверкиев. Правда, год назад городок построили по эскизу другого художника – Ларисы Камеснких. Почему вернулись к прежнему автору, объяснила руководитель городского департамента культуры Екатерина Аскарова. По её словам, футбол – это «мальчиковая» тема; кроме того, нужно было придумать что-то красивое и сложносочинённое: поскольку в этом году не будет Кубка по снежной и ледовой скульптуре (он проходит раз в два года), необходимо максимально красивое оформление городка, а Аверкиев – проверенный мастер подобных проектов.

По словам художника, он отнёсся к футболу как к мировому культурному феномену.

В городке будет 16 больших объектов, большинство из которых будут посвящены столицам чемпионатов разных лет. Так, большая, двенадцатиметровая горка «Лев» будет посвящена ЧМ-2010, который проходил в ЮАР, а традиционный лабиринт будет называться «Бразильские джунгли»: в Бразилии чемпионат проходил в 2014 году. Лабиринт в этот раз будет особенно большим — 20 м по внешнему диаметру, стены до 5 м высотой. Он будет выполнен в форме сегментированной сферы, как половинка футбольного мяча, а внутри посетители встретят обитателей сельвы — крокодила, тукана, анаконду, броненосца и других.

Горка «Колизей», украшенная скульптурой капитолийской волчицы и множеством ледяных футбольных мячей, посвящена ЧМ-1990 в Италии, а горка «Сомбреро», украшенная черепами — символом самого популярного мексиканского праздника — Ночи мёртвых — отсылает зрителей сразу к двум чемпионатам, проходившим в Мексике. Особо фантазийные горки — «Тореро» и «Два дракона». Первая посвящена ЧМ-1982 в Испании и состоит из двух фигур — тореадора и быка, сделанных в стилистике испанского модернизма, а вторая отсылает зрителя к чемпионату 2002 года, который проходил сразу в двух странах — Южной Корее и Японии.

Чемпионату мира 2018 года будет посвящено ограждение ёлки — Всеволод Аверкиев создал фантазию по мотивам русской архитектуры и русских орнаментов; кроме того, ограждение будет включать комплекс горок с четырьмя скатами. Всего в городке будет 22 ската высотой от 60 см до 3 м. Второй год подряд все скаты будут направлены так, чтобы не пересекаться с пешеходным трафиком, кроме того, будет применена современная система торможения с помощью резиновых ковриков. В прошлом году, по словам Людмилы Гаджиевой. Благодаря этим мерам безопасностив городке не было ни одной серьёзной травмы.

Всеволод Аверкиев считает, что каждый следующий городок должен привносить что-то новое по сравнению с предыдущим, и в этом году впервые будет новая конструкция — «ледяная волна» под названием «Американские горки». Это волнообразный жёлоб, по которому дети могут катать друг друга или родители катать детей. Начинаться он будет фигурой республиканского слона, а завершаться — фигурой демократического ослика. Понятно, что конструкция посвящена ЧМ-1994 в США.

Не забыл художник и пермский футбол. В зоне трибун будет ледяная фигура рысёнка Макара — символа футбольного клуба «Амкар». С «Амкаром» будут связаны и традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Все фигуры будут подсвечены цветами национальных флагов стран, принимавших Чемпионаты мира в разные годы, и около каждого объекта будет информационный стенд, рассказывающий об одном из чемпионатов, а дежурный Дед Мороз будет готов посвятить гостей городка в особенности национальных традиций встречи Нового года в Испании, Италии, Бразилии и т. д.

Городок простоит два месяца, и всё это время в нём будет работать около 100 аниматоров. В день его открытия состоится футбольный матч между Дедами Морозами и Снегурочками, при этом Деды Морозы будут представлять разные страны, а Снегурочками станет пермская женская футбольная команда «Звезда 2005». Вообще, на протяжении всего периода работы городка у посетителей будет масса возможностей поиграть в футбол: достаточно собрать команду и записаться на одно из специально подготовленных снежных полей. Можно будет поиграть и в настольный футбол, причём в уличном, увеличенном варианте, а также в большой бильярд, где шары нужно катать ногами, в зимний бампербол в огромных пластиковых пузырях и другие подвижные игры.

Специальные мастер-классы по футбольным традициям должны будут подготовить пермяков к достойной встрече ЧМ-2018.

Кроме уже привычной резиденции Деда Мороза, где можно будет загадать желание и поведать его дедушке лично, будет работать два почтовых киоска: в одном будет возможность создать на компьютере открытку с текстом и картинкой и тут же отправить её друзьям или родственникам по электронной почте, а в другом — записать поздравление на видео и тоже отправить.

Несмотря на то, что конкурса снежных и ледовых скульптур в этом году не будет, без зрелищного конкурса зимние каникулы не обойдутся. С 3 по 8 января на эспланаде и в разных районах города пройдёт Кубок Огня — чемпионат по фаер-шоу, в котором примут участие команды из Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, Тюмени и Перми.

Точная дата открытия городка пока неизвестна — она зависит от погоды, но он точно откроется в последнюю неделю декабря.