Пермский государственный театр кукол — лауреат фестиваля «МОНОfest»

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С 29 сентября по 2 октября 2017 года на сцене пермского Дома актера, в Пермском театре кукол и на «Сцене-Молот» было представлено девять моноспектаклей в рамках четвертого Всероссийского фестиваля «МОНОfest-2017». Всего в адрес фестиваля в этом году пришло более 35 заявок из театров России, Армении, Азербайджана, а также Франции и Испании.

В конкурсную программу вошло девять моноспектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Краснодара, Екатеринбурга, Новоуральска и Перми. Причем в этом году в конкурс вошли сразу два спектакля от Пермского театра кукол: «Меня зовут Лёк» и «Говорит Ленинград».

Анастасия Каткова и Юлия Асоргина

Определяли лучших из лучших ведущие театральные критики и режиссеры России. В составе жюри: театральный критик, программный директор Летнего фестиваля искусств «Точка доступа» в Санкт-Петербурге, арт-директор Пушкинского театрального фестиваля во Пскове Андрей Пронин; театровед, аспирант кафедры истории зарубежного театра ГИТИСа Анастасия Паукер; член Ассоциации театральных критиков, автор «Петербургского театрального журнала» Елена Малинина; режиссёр, театральный педагог, профессор ПГИК, заслуженный работник культуры РФ Виктор Ильев

Анастасия Кузнецова

В итоге, лучшими спектаклями были названы:

Лауреатр 1 степени — спектакль «Испанский вопрос». Исполнитель и режиссер — Рамиль Кагарманов, проект «МоноРама» (г. Краснодар).

Лауреат 2 степени — спектакль «Клавдия Шульженко. О жизни и любви». Исполнитель — Юлия Асоргина. Режиссер — Снежина Копрова. Театр актерской песни (г. Санкт-Петербург).

Лауреат 3 степени — спектакль «Меня зовут Лёк». Исполнитель — Анастасия Кузнецова. Режиссер — Александр Янушкевич. Пермский государственный театр кукол.

Рамиль Кагарманов

Также определены обладатели специальных призов фестиваля:

Денис Старков — за виртуозность актерской работы в спектакле «Маргрит». Театральная лаборатория «Пространство» (г. Москва).

Анастасия Каткова — за искренность лирической интонации в спектакле «Таня. Воспоминание о счастье». Свердловский академический театр драмы, проект «Театрал».

«Актеры и режиссеры, которые решаются на такой сложный жанр — это дерзкие и отчаянные творцы, — считает арт-директор фестиваля Нина Соловей, — и каждая из представленных работ заслуженно получила свою бурю аплодисментов, аншлаг и профессиональный анализ членов жюри. Несмотря на то, что кто-то получил, а кто-то не получил заветный приз, все эти 9 конкурсных работ — живые спектакли и впереди у них еще не один показ и множество переаншлагов.»

Денис Старков и Константин Демидов

Напомним, что фестиваль-конкурс «МОНОfest» проводит пермское отделение СТД РФ при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Арт-резиденция» и при содействии Союза театральных деятелей РФ и Министерства культуры РФ в рамках творческой программы «Театральная панорама новой России».

«Новый компаньон»