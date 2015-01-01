В Березниках власти решили активизировать горожан

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Березниковские чиновники намерены организовать общественное самоуправление. С этой целью администрацией Березников городской думе предложен проект «Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Березники», который единогласно был утверждён депутатами.

Начальник управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города Олег Красных пояснил, что «территориальное общественное самоуправление (ТОС) — это форма самоорганизации граждан по месту жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществление собственных инициатив. Это право граждан, как известно, закреплено в российской Конституции, прописано в федеральном законе о местном самоуправлении, а также уставе Березников».

По мнению разработчиков документа, ТОСы в Березниках могут быть организованы на разных городских землях, но при определении их территорий будут соблюдены три условия. Первое, одна территория — один ТОС. Второе, территории ТОСов не должны пересекаться. Третье, территория ТОСа не может выходить за границы города.

«Для Березников наиболее приемлемая форма такого образования с точки зрения целесообразности и эффективности управления, — это территория депутатского округа, по принципу «Один депутатский округ — один ТОС», уверен Олег Красных.

При обсуждении проекта документа на вопрос председателя комиссии по социальной политике Ольги Евтиной, готов ли город к новой форме работы, учитывая невысокую активность жителей в вопросах самоорганизации, Олег Красных пояснил, что «на первых этапах создаваться ТОСы будут силами муниципального учреждения «Объединенный комитет территориального управления».

Правда, у горожан своё мнение по поводу их активизации и самоорганизации. По многим жизненно важным вопросам города местные власти не слышат жителей Березников. Так произошло, к примеру, с переселенеим жителей частных домов из опасной зоны. Людям пришлось в судах доказывать своё законное право на переселение. Или ситуация с не целевым использованием средств граждан на содержание жилья, когда деньги почему-то уходят на некий аутсорсинг и теряются, и о чем активисты говорят уже давно.

Поэтому общественники Березников считают, что городским властям будет, скорее всего, тяжело реализовать проект общественного самоуправления.

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