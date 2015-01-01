Максим Решетников: «Помогать ресурсным компаниям нужно, но важно связывать между собой налоговые льготы и инвестиции»

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Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко, которые были посвящены параметрам проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

«Особенностью этого документа является жесткая фиксация расходов. Их предельный размер на плановый период формируется в соответствии с новым «бюджетным правилом», цель которого — снизить зависимость бюджета от конъюнктуры рынка энергоносителей и создать условия для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. Совет Федерации неоднократно обращал внимание на необходимость выполнения этой задачи», — сказала Валентина Матвиенко.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что парламентские слушания позволят уточнить параметры проекта бюджета и законов, которые его сопровождают.

Он отметил, что при подготовке бюджета ведомство руководствовалось двумя задачами: вывести динамику реальных доходов населения на положительный уровень и на протяжении трех лет вывести темпы роста экономики на уровень не ниже мировых.

Первым из глав регионов России выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Он отметил необходимость обеспечения стабильности доходов региональных бюджетов в условиях существенного снижения инфляции, а также высказался за жесткую увязку реализации собственных налоговых полномочий региона и предоставляемых из федерального бюджета дотаций.

Основная часть выступления главы Прикамья была посвящена вопросу отмены льготы на движимое имущество. Максим Решетников подчеркнул, что продление действия льготы на уплату такого налога приведёт к «выпадению региональных доходов», на которые территории очень рассчитывают.

«Изначально предполагалось, что льгота по налогу на движимое имущество будет стимулировать бизнес, однако, такая мера не приводит к притоку инвестиций в регион, — обозначил губернатор Пермского края. — Конечно, надо помогать ресурсным компаниям, но при этом важно связывать между собой налоговые льготы и инвестиции. Для этого у нас есть такой инструмент, как специнвестконтракты», — отметил Максим Решетников.

Главы регионов, присутствующие на слушаниях, поддержали идею губернатора Пермского края. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также положительно оценила предложение Максима Решетникова и призвала разобраться с методикой оценки эффективности налоговых льгот.

Источник - администрация губернатора Пермского края