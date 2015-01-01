Популярность точек Wi Fi в удаленных населенных пунктах Прикамья выросла на 56%

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Уже в первый месяц после отмены тарификации в точках Wi-Fi, построенных по программе «Устранения цифрового неравенства», в Пермском крае отмечен резкий рост спроса на услугу высокоскоростного доступа в интернет.

Количество выходов в интернет в точках доступа выросло почти на 25% и составляет сейчас почти 55 тыс. сессий, а общий объем интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе на 56% больше, чем месяцем ранее.

«Благодаря организации доступа к сети интернет жители малых населённых пунктов получили возможность воспользоваться государственными электронными услугами и сервисами: замена паспорта гражданина РФ, получение и замена водительских прав, регистрация по месту жительства, — отмечает министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров. — Подключение объектов здравоохранения — это внедрение телемедицины, удалённое обучение и практика персонала, организация удаленной диагностики и мониторинга малоподвижных и возрастных пациентов. Все эти мероприятия направлены на повышение качества жизни в малых населённых пунктах», — подчеркивает министр.

Напомним, что с 1 августа 2017 года была отменена плата за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства. Они строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удалённых и труднодоступных малых насёленных пунктах (с населением от 250 до 500 человек). Скорость передачи данных в точках доступа — не менее 10 Мбит/с.

Всего в Пермском крае будет создано 305 точек доступа, в эксплуатацию уже сдана 91 точка Wi-Fi, проложено более 450 км «оптики». Сейчас подходят к завершению работы в Оханском и Ординском районах, идет прокладка волоконно-оптического кабеля в Очерском районе. Таким образом, до конца 2017 года пермские связисты построят еще 250 км «оптики» и подключат к сети 18 сел и деревень региона.

Источник — администрация губернатора Пермского края