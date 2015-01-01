Краевая ФССП заставила ООО «Зумк-Инжиниринг» выплатить долг по зарплате свыше 3 млн рублей

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В суд, а затем и к судебным приставам обратилось 18 работников ООО «Зумк-Инжиниринг» — компания специализируется на строительстве и архитектуре. В общей сложности предприятие задолжало своим сотрудникам более 3 млн 130 тыс. руб.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, «руководство организации-должника было предупреждено, что в случае непогашения задолженности в установленный для добровольного исполнения срок по каждому исполнительному документу будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, размер которого составляет 7% от подлежащей взысканию суммы. Кроме того, в случае злостного неисполнения решения суда руководителю предприятия грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)».

В итоге, организация в кратчайшие сроки выплатила долги по заработной плате всем своим работникам.

«Новый компаньон»

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