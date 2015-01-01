В Перми выставлен кубок мира по футболу FIFA

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Пермь стала пятым городом в туре кубка FIFA. В краевой столице трофей встретили министр спорта, физической культуры и туризма Олег Глызин и бывший футболист «Амкара» Алексей Попов.

Фото: Константин Долгановский

«Маршрут по России проложен таким образом, что кубок смогут увидеть порядка 42 млн человек, то есть каждый третий житель России, — рассказал член организационного комитета Олег Пилецкий. — Кубок сделан из чистого золота и малахита. Минерал имитирует зеленое футбольное поле. Его перевозку обеспечивает целая команда специалистов, логистика и безопасность продумана самым тщательным образом», — подчеркнул Олег Пилецкий.

Министр спорта Прикамья пояснил, что в дни пребывания кубка в Перми, крупных спортивных мероприятий не запланировано.

«Это бы заставило жителей краевой столицы выбирать между посещением СК им. Сухарева, где будет выставлен кубок, и другими событиями», — отметил Олег Глызин.

Напомним, что тур кубка Чемпионата мира по футболу FIFA стартовал 9 сентября в Москве на стадионе «Лужники». За 123 дня кубок преодолеет более 27 тысяч км и побывает в 24 городах России — от Калининграда до Владивостока.

«Новый компаньон»