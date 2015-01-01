В Прикамье открылась охота на лося

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

С 1 октября 2017 года в Пермском крае открылась охота на лося. Региональное министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии напоминает, что в соответствии с действующим законодательством охота на лося осуществляется в рамках утверждённого лимита добычи, а также при наличии разрешения на добычу и путевки в закреплённые охотничьи угодья.

Напомним, в этом году в Прикамье произошло четыре несчастных случая на охоте, в том числе, со смертельным исходом. Именно поэтому минприроды просит соблюдать технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

«Новый компаньон»