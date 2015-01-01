В Перми закрылся гипермаркет «Виват» 

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Виват
Фото: Константин Долгановский

В Перми начали закрываться магазины бывшей сети «Виват», работавшие под брендом «Супер-Letto-маркет». В частности, гипермаркет на шоссе Космонавтов, магазины в ТЦ «Горный хрусталь» и на ул. Хохрякова.

По данным «Коммерсант-Прикамье», конкурсный управляющий ООО «Виват-трейд» предложил данные площади в аренду другим ритейлерам — «Пятерочке», «Семье» и «Магниту».

Напомним, в феврале этого года крупнейший региональный ритейлер ООО «Виват-Трейд» прекратил свою операционную деятельность и объявил о собственной ликвидации. В апреле арбитражный суд Пермского края признал компанию банкротом и ввёл в отношении неё конкурсное производство. Общая задолженность «Виват-Трейда» перед кредиторами составила свыше 5 млрд руб.

Часть супермаркетов «Виват» сменила название на «Супер-Letto-маркет» и продолжила работать. Однако уже в сентябре в арбитражный суд Пермского края к оператору новой сети ООО «Современные торговые технологии» было подано несколько исков от поставщиков на сумму более 45 млн руб.

«Новый компаньон»

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