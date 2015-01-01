Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 3 октября

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Русское бледное. Краевые законодатели, пермские власти и представители бизнеса обсудили подводные камни импортозамещения.

«Кукольная» перестройка. За горячими обсуждениями грядущей реконструкции Пермского театра оперы и балета и Театра-Театра мимо общественного внимания прошла ещё одна театральная перестройка.

Максим Решетников попал в «зелёную зону». Глава Прикамья возглавил рейтинг устойчивости губернаторов в Приволжском федеральном округе.

Технические потери. В Соликамске около 15 тыс. человек оказались не прикреплены к новой больнице.

Оборонный комплекс — к гражданскому назначению. Депутаты краевого Законодательного собрания обсудили вопросы развития оборонных предприятий и подготовки для них квалифицированных кадров.

Слияние металлов. Магнитогорский металлургический комбинат может «поглотить» ЛМЗ.

«Самое простое — быть счастливым». На We-Fest прозвучали манифесты о семье.

Берег левый, берег правый. Депутаты Законодательного собрания Пермского края оценили темпы строительства микрорайона Любимов в Усольском.

Скованные одной цепью. В конце октября Ленинский районный суд вынесет решение по уголовному делу об обрушении жилого дома на ул. Куйбышева, 103.

Подача и отдача. Повестка сентябрьской «пленарки» Пермской городской думы была насыщенной и разнообразной.

Пермские драйверы. Максим Решетников поделился региональным опытом создания условий для экономического роста.

Свет в полумраке. В Центральном выставочном зале открылась выставка художника и режиссёра Павла Головкина «Свет холодных морей», на которую стоит сходить и взрослым, и детям.

«Учитель дарит чувство интеллектуальной свободы». Питер и Петра Латастер — о проблеме мигрантов, совместных съёмках и о том, насколько важен учитель в жизни ребёнка.

Кафка становится былью. Театр кукол открыл сезон спектаклей для взрослых «Превращением» по Францу Кафке.

Новое древнее. В Музее современного искусства PERMM работает выставка нижегородского стрит-арта.

«Каждая из вас богиня!» Фестиваль о женщинах завершился вечеринкой с дрэг-дивой Зазой Наполи.

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