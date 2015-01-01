Пермячка завоевала «золото» на первенстве Европы по скалолазанию

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Пермячка Елена Ремизова завоевала золотую медаль в группе «старшие девушки 16-17 лет» на первенстве Европы по скалолазанию, которое состоялось в эти выходные в Перми. До этого Елена стала бронзовым призёром чемпионата Европы-2017.

Всего в соревнованиях приняли участие 268 спортсменов из 18 стран, а СК им. Сухарева, где проходил турнир, посетили более 3 тыс. болельщиков.

Российская сборная завоевала половину всех разыгрываемых на турнире наград: 16 из 32. Российские спортсмены оказалась безусловными фаворитами в скорости, получив 14 медалей из 18 разыгранных. Правда, в дисциплине «Трудность» у сборной России лишь две медали из 18.

«Новый компаньон»