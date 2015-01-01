Правительство РФ уточнило правила пользования кадилом

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Религиозные объекты внесли в правила пожарной безопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

В документе оговариваются и правила пользования свечами и кадилом, пишет «Новая газета».

«Разожжённые кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведённом месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра», — говорится в документе.

Кроме этого, в постановлении прописано, что «запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более».

В документе отмечено, что в помещение для священников нужно иметь минимум один огнетушитель, а также ежедневно проверять эвакуационные выходы.

Постановление согласовано с Межрелигиозным советом России.

«Новый компаньон»