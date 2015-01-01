В Перми пройдет один из крупнейших фестивалей хореографии «Dance Семестр 2017»

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«Dance Семестр» будет проходить в пятый раз в ПГНИУ с 5 по 8 октября и станет крупнейшим культурным событием этого года. В мероприятиях фестиваля примут участие более 400 хореографов из лучших танцевальных коллективов Перми, Казани, Москвы, Челябинска, Саранска, Йошкар-Олы, Липецка, Тюмени, Екатеринбурга и других городов России. В число приглашенных гостей вошли известные иностранные танцовщики Рэя Варэ (Финляндия) и Ейнер Чикас (Никарагуа), неоднократно принимавшие участие в популярных мировых танцевальных шоу и фестивалях.

В течение всех четырех дней члены жюри и гости мероприятия будут заниматься в танцевальной лаборатории. Результатом работы станет перфоманс, который представят на Гала-концерте.

«Для нас важно показать всё многообразие танцевальных жанров, от contemporary до классики, от бальных танцев до акробатических, и, конечно, познакомить зрителей Перми с достижениями в области современной хореографии», — рассказывает один из организаторов фестиваля, выпускница филологического факультета ПГНИУ Дарья Филимонова.

Как рассказали в ПГНИУ, в жюри в этом году вошли Мария Тихонова, ведущая солистка театра «Балет Евгения Панфилова» и обладатель премии им. Дягилева (Пермь), Андрей Разживин, резидент-хореограф и руководитель Школы танцевального искусства «Река» (Самара), Татьяна Тарабанова, педагог по современным техникам танца, номинант премии «Золотая маска» (Санкт-Петербург) и Ашот Назаретян, ведущий танцовщик хореографической компании «Эксцентрик балет Сергея Смирнова», лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», член жюри национальной театральной премии «Золотая маска», балетмейстер и режиссёр (Екатеринбург).

Добавим, что в этом году проект «Dance Семестр» выиграл в программе развития деятельности студенческих объединений ПГНИУ «От студента к президенту», организованный при финансовой поддержке министерства образования и науки РФ.

Программа фестиваля:

5 сентября — 19.00 — Большой зал СДК ПГНИУ

Открытие фестиваля. Вход свободный.

6 октября — 18.00 — 7 октября — 17.00 — Большой зал СДК ПГНИУ.

Конкурсные просмотры участников. Вход свободный.

8 октября — 18.00 — ДК им. А.Г. Солдатова.

Гала-концерт фестиваля. Вход по билетам, которые можно приобрести в городских зрелищных кассах.

«Новый компаньон»

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