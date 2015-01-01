Пермский край — один из лидеров Дельфийского рейтинга субъектов РФ

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Национальный Дельфийский совет России составил рейтинг субъектов РФ по результатам участия в составе национальной сборной России в Дельфийских играх государств-участников СНГ за период 2012-2017 годы.

За это время представители 42 регионов стали лауреатами игр и были награждены золотыми медалями различного достоинства. В первую пятерку рейтинга вошли Новосибирская область, Самарская область, г. Москва, Московская область и Пермский край.

Напомним, в 2016 году на Дельфийских играх призерами от Пермского края стали 19 человек в номинациях: «Фортепиано» (1 призер), «Художественное чтение» (1), «Балалайка» (3), «Классическая гитара» (1), «Флейта» (1), «Академическое пение» (2), «Ансамбли народного пения» (1), «Классический танец» (2), «Тележурналистика» (1), «Кулинарное мастерство» (1), «Цирк» (2), «Искусство воспитание» (2) и «Джаз» (1).

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России состоятся с 20 по 25 апреля 2018 года в Приморском крае. Планируется, что в программу соревнований войдут 29 номинаций (полный список размещен на сайте Дельфийских игр в разделе «Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России»).

По предварительным данным планируется, что в играх примут участие более 2 тыс. молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из всех федеральных округов и субъектов РФ.

Источник — администрация губернатора Пермского края



