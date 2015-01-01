Максим Решетников поделился региональным опытом создания условий для экономического роста

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В Пензе состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Совет рассмотрел вопросы стимулирования роста экономики регионов округа, увеличения налогового потенциала и совершенствования межбюджетных отношений.

В обсуждении приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, губернатор Пермского края Максим Решетников и другие главы субъектов РФ, входящих в состав ПФО, руководители федеральных и региональных органов власти.

Открывая заседание, Михаил Бабич отметил активность и важность проводимой на федеральном и региональном уровнях работы по обеспечению сбалансированности бюджетов и формированию условий для экономического роста.

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил с докладом о мерах, направленных на выявление новых точек роста и повышение эффективности деятельности региональных институтов развития.

Он подчеркнул, что уровень диверсификации предприятий ОПК в промышленно развитом Пермском крае сейчас составляет 50%. Этому способствуют драйверы экономического развития.

«Одним из них является стимулирование высокотехнологичных производств. Можно с уверенностью сказать — каждый крупный инвестпроект в Прикамье получает какую-либо форму федеральной или региональной поддержки», — отметил М. Решетников.

Также глава Пермского края рассказал о помощи предприятиям, получаемой из федерального бюджета. Поделился развитием и положительными результатами кластерной политики, результатами кооперации местных промпредприятий с крупными промышленными корпорациями, ходе работ на площадке субконтрактации, открытии в регионе пилотного федерального проекта — Регионального центра экспорта, а также о перспективах развития ТОСЭР «Чусовой».

Глава Прикамья поделился выбранной региональным Правительством стратегией, направленной на преодоление кадрового голода по высокотехнологичным специальностям.

«Сейчас важно выстроить стратегически верную кадровую политику, направленную на вовлечение молодежи в экономику, с учётом потребностей промышленных предприятий будущего», — отметил Максим Решетников.

Вторым направлением он назвал реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда в Прикамье.

«Мы ведем разработку региональной программы. В ней готово принять участие 21 предприятие, 4 из которых уже могут быть примером для трансфера лучших практик. В наших планах — «перенос» этого успешного опыта и на организации бюджетной сферы», — пояснил губернатор Пермского края.

Также он отметил необходимость сокращения административного персонала, необходимость поддержки комфортного инвестклимата и реформы контрольно-надзорной деятельности. Не менее важным, по словам главы Прикамья, является наращивание роли малого и среднего бизнеса в регионе.

«Доля занятых в этом секторе в регионе стабильно составляет 1/3 экономически активного населения. Объём налогов — ежегодно увеличивается в среднем на 14,5 % (за 2014 год — 7,5 млрд руб., за 2015 год — 8,6 млрд руб., за 2016 год — 9,8 млрд руб.). Это свидетельство того, что малый бизнес начинает выходить «из тени», — подытожил губернатор.

Также в рамках заседания Совета министр финансов России Антон Силуанов выступил с докладом об основных направлениях совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Губернатор Пензенской области, руководитель рабочей группы Совета Иван Белозерцев доложил о реализации мероприятий по стимулированию роста экономики регионов Приволжского федерального округа, направленных на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края