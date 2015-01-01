Театр-Театр переживает реорганизацию

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Фото: Сергей Копышко

В Пермском академическом Театре-Театре создан коммерческий отдел. Он образован путём слияния отдела продаж и пиар-отдела. По словам сотрудников театра, его руководство надеется таким способом увеличить прибыль.

Руководителем новой структуры стала Елена Неганова, которая будет совмещать новую должность с прежней — она останется директором Центрального выставочного зала.

Нина Соловей, возглавлявшая отдел пиара, перешла в театре на новую должность руководителя отдела специальных внерепертуарных проектов. Ольга Чернова осталась специалистом по рекламе. На должность пресс-секретаря пришла Анна Гилёва.