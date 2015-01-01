Пермские родители смогут пообщаться с руководителем Рособрнадзора
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17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведёт всероссийскую встречу с родителями.
Сергей Кравцов и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО).
В настоящее время уже принимаются вопросы:
— по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru;
— на странице Рособрнадзора в социальной сети.
Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.
Источник — министерство образования и науки Пермского края
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