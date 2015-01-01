С 1 октября тарифы на тепло для жителей Прикамья должны снизиться
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С сегодняшнего дня, 1 октября тарифы на тепло для жителей Пермского края должны снизиться на 1-3%.
Напомним, ФАС России постановила, что ряд тарифов на теплоноситель был завышен. Такое решение антимонопольщики приняли после мониторинга и проверки тарифов «Пермской сетевой компании» (ПСК) и компании «Т Плюс».
Специалисты ФАС обнаружили, что тарифы, которые были установлены для населения с
«Новый компаньон»
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