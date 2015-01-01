С 1 октября тарифы на тепло для жителей Прикамья должны снизиться

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С сегодняшнего дня, 1 октября тарифы на тепло для жителей Пермского края должны снизиться на 1-3%.

Напомним, ФАС России постановила, что ряд тарифов на теплоноситель был завышен. Такое решение антимонопольщики приняли после мониторинга и проверки тарифов «Пермской сетевой компании» (ПСК) и компании «Т Плюс».

Специалисты ФАС обнаружили, что тарифы, которые были установлены для населения с 2015 г . были завышены. В тело тарифа включались такие расходы, как, например, добровольное медицинское страхование, которые, не относятся к тарифообразованию. ФАС России постановило, что это является незаконным и предписало снизить тарифы для населения.

«Новый компаньон»