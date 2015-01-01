Минстрой Прикамья договорился с банками о реструктуризации ипотечных займов обманутых дольщиков

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Министерство строительства и архитектуры Пермского края проработало с банками вопрос о реструктуризации ипотечных кредитов для «обманутых» участников строительства проблемных домов.

«Каждый третий дольщик направлял на строительство заёмные средства, и у части есть проблемы, связанные с неисполнением обязательств перед банком. В связи с этим, правительство проработало вопрос оказания помощи этой группе дольщиков», — отметила начальник управления жилищной политики Пермского края Фаина Минх.

Министр строительства и архитектуры Прикамья Михаил Сюткин рассказал, каких именно договорённостей уже удалось достигнуть в переговорах с банками.

«Банки готовы предоставлять реструктуризацию ипотечного кредита участнику строительства в «проблемном объекте» на срок 1 год. В течение этого года граждане должны принять и оформить юридическое решение о создании ЖСК в процедуре банкротства, также решение о способе и источниках финансирования достройки объекта», — пояснил министр.

После создания ЖСК и принятия решения о способе достройки объекта в течение указанного периода, банком будет предоставлена реструктуризация ипотечного кредита на весь период достройки объекта.

Напомним, что 2 октября в Перми откроется «фронт-офис» по работе с обманутыми дольщиками, где людям будут оказываться юридические консультации, а также осуществляться помощь в подготовке необходимых документов.

Прием граждан в офисе будет осуществляться по адресу: ул. Попова, 11, каб. 111. С понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Телефон (342) 236-36-87.

Источник — администрация губернатора Пермского края