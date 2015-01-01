Экс-министр спорта Прикамья может выйти «под подписку»

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Фото: Константин Долгановский

Бывший министр спорта Прикамья Павел Лях на следующей неделе может быть выпущен под подписку о невыезде. Конкретная дата пока не называет. Но по данным источника «РБК-Пермь»,это произойдет в судебном заседании во вторник или среду.

Напомним, Павел Лях помещён под стражу 4 октября 2016 года. Ему избрана мера пресечения — домашний арест. Экс-министр подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в ходе реконструкции стадиона «Динамо», было похищено порядка 29,4 млн руб.



29 марта 2017 года было вынесено постановление о возбуждении второго уголовного дела по факту нарушений при проведении сборов спортивных федераций на базе отдыха «Раздолье» в Чайковском районе.





