В Перми на круглом столе обсудили реализацию Генерального плана города

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Фото: Сергей Копышко

Генплан Перми содержит более 500 мероприятий, касающихся инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

На круглом столе было отмечено, что за семь лет существования документа часть из них потеряла свою актуальность, часть не была выполнена, а по некоторым направлениям целевые показатели были перевыполнены. Это связано, например, с улучшением демографической ситуации и, как следствие, необходимостью активного строительства детских садов в Перми. Только за последние два года в городе было построено пять совершенно новых дошкольных учреждений, еще девять зданий было капитально отремонтировано.

Сейчас начался этап активного строительства школ. С 2015 года в городе начали появляться новые корпуса существующих образовательных учреждений, а также «построенные с нуля» школы — корпус Дягилевской гимназии, школа «Мастерград». Сейчас строятся корпуса ещё двух школ №59 в Дзержинском районе и №42 в Свердловском районе.

Этим летом в администрации Перми создана рабочая группа под руководством главы города, которая займется актуализацией главного городского градостроительного документа. Одним из этапов в этом направлении станет создание программ комплексного развития. В следующем году должны появиться подобные документы по развитию социальной и дорожной инфраструктуры. Программа комплексного развития инженерной инфраструктуры в Перми уже утверждена и в ближайшем будущем будет актуализирована. Эти документы определят конкретные дорожные, социальные и сетевые объекты, которые должны появиться в краевой столице.

«Мероприятия этого документа направлены на развитие компактного города. Так, например, это проявляется в развитии улично-дорожной сети. На протяжении двух лет ежегодно в Перми ремонтируют приблизительно по 1 млн кв. м дорог. Завершена реконструкция таких важных развязок, как улица Макаренко и площадь Восстания. Построен участок улицы Советской Армии, который соединил два существующих ранее участка дороги, — рассказал заместитель главы администрации Перми Андрей Ярославцев. — В ближайших планах — строительство улицы Строителей и реконструкция улицы Революции на участке от Центрального рынка до улицы Сибирской».

С учётом всех программ актуализировать Генплан планируется в 2019 году.

Источник — администрация Перми