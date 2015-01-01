Алексей Фролов пробыл врио главы Россотрудничества меньше двух недель

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Новым главой Россотрудничества в ближайшие дни будет назначена бывший постпред России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Напомним, что 19 сентября 2017 года временно исполняющим обязанности руководителя федерального агентства был назначен бывший руководитель администрации прежнего губернатора Прикамья Виктора Басаргина Алексей Фролов.