Алексей Фролов пробыл врио главы Россотрудничества меньше двух недель


Игорь Плюснин
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Новым главой Россотрудничества в ближайшие дни будет назначена бывший постпред России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Напомним, что 19 сентября 2017 года временно исполняющим обязанности руководителя федерального агентства был назначен бывший руководитель администрации прежнего губернатора Прикамья Виктора Басаргина Алексей Фролов.

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