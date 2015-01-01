Оперные звёзды Василий Ладюк и Алексей Татаринцев впервые дадут совместные концерты в Перми

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Со 2 по 5 октября в Пермском крае с гастролями побывают оперные звезды — баритон Василий Ладюк и тенор Алексей Татаринцев, ведущие солисты Московского театра «Новая опера». Выступят они вместе с «Творческим содружеством музыкантов» — инструментальным коллективом под управлением заслуженного артиста РФ, пианиста, композитора Александра Покидченко.

Концерты пройдут при поддержке благотворительного фонда ЛУКОЙЛ. Весной выступления оперных солистов и коллектива прошли в Чайковском, Ижевске и Воткинске на родине великого композитора Петра Чайковского. На будущей неделе музыканты посетят Пермь и Осу.

Так, 2 октября в Перми на площадке ДК Гагарина состоится концерт, приуроченный Дню пожилого человека. 3 октября в Осе в ДК «Нефтяник» на выступление оперных солистов приглашены жители района. А выступление артистов 5 октября в Пермском театре оперы и балета, на которое приглашены педагоги города и края, посвящено Дню Учителя. Концерт будет состоять из двух отделений, музыканты исполнят популярные русские народные, неаполитанские песни, а также песни Александры Пахмутовой, Муслима Магомаева и других авторов.

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