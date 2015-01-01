Третью очередь ЖК «Любимов» начнут строить уже в этом году

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Фото: Виталий Кокшаров

В Березниках состоялось выездное заседание комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края, в котором приняли участие представители краевой и городской властей, руководство АО «Корпорация развития Пермского края» и ПАО «Уралкалий».

Участники мероприятия осмотрели пять домов кварталов №10 и №6 ЖК «Любимов», площадку второй и третей очередей строительства, а также обсудили вопрос о ходе строительства жилья в правобережной части города Березники для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания в результате техногенной аварии.



Как отметил генеральный директор АО «КРПК» Дмитрий Ильин, строительная готовность пять домов кварталов №10 и №6 ЖК «Любимов» составляет 100%. Сейчас здесь проходят итоговые комиссии для получения заключений о соответствии, на основании которых жилые дома будут введены в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года. Планируется, что во втором квартале 2018 года строительство первой очереди — а это более 108 тыс. кв. м жилья — будет завершено.

«На территории идут подготовительные работы к строительству домов второй очереди жилого комплекса, подрядчики приступают к строительно-монтажным работам. В середине сентября был завершён конкурс на строительство домов третей очереди общей жилой площадью порядка 72 тыс. кв. м. Победителем закупки стало ЗАО «Компания Еврострой». Начать строительство домов третьей очереди планируется до конца года», — рассказал Дмитрий Ильин.

Глава Березников Сергей Дьяков подчеркнул, что реализация мероприятий по переселению граждан из зоны техногенной аварии была бы невозможна без привлечения средств на социальные выплаты из нескольких источников: бюджета «Уралкалия», федерального и краевого бюджетов.

Напомним, увеличение федерального финансирования на 1,9 млрд руб. стало возможным по итогам встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главой Прикамья Максимом Решетниковым.

«За последние два года ситуация в Березниках значительно изменилась. Важно, что при застройке микрорайона было предусмотрено строительство всех объектов социальной инфраструктуры. Здесь уже действуют социальные объекты, будут построены детский сад, школа, ФОК. Развивая такую инфраструктуру здесь в территории, мы заходим в большой проект, и я думаю, он будет иметь масштабное развитие. Раньше при застройке городов были одни подходы, сейчас нормативы совершенно другие, и мы видим, что в соответствии с ними возводится и этот комфортный микрорайон», — отметил председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого ЗС Виктор Плюснин.

Источник — администрация губернатора Пермского края