В Прикамье за год от болезней системы кровообращения умерли 11,9 тыс. человек

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Как сообщает Росстат, в Пермском крае за 2017 год от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 11 тыс. 923 человека, что на 2,8% ниже, чем в прошлом году.

По уровню смертности Прикамье находится на пятом месте среди субъектов ПФО: наибольшее количество умерших из-за болезней ССС зарегистрировано в Татарстане — 15 тыс. 908 человек.

В целом, за год по всем субъектам России от болезней кровеносной системы умерло 582 тыс. 668 человек. Наибольшее число пришлось на Москву (43 тыс. 394 человек) и Санкт-Петербург (23 тыс. 356 человек).

За 2017 год от новообразований в Прикамье умерло 3 тыс. 425 чел. Среди них злокачественных — 3 тыс. 341 случаев. По сравнению с прошлым годом этот показатель сократился на 2,6%.

По-прежнему, причиной смертей в Прикамье остаются болезни органов пищеварения — 1 тыс. 538 случаев, инфекционные заболевания — 809 случаев, заболевания органов дыхания — 738.