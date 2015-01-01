Азотчики — серебряные призёры краевых соревнований

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В минувшие выходные на территории березниковского городского парка культуры и отдыха состоялся один из заключительных этапов региональной спартакиады Пермской краевой организация «Росхимпрофсоюза» — легкоатлетический кросс. Команда филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стала серебряным призёром соревнований.

Ежегодная региональная спартакиада среди промышленных предприятий Пермского края началась в январе 2017 года. Команды-участницы уже прошли соревнования по 12 видам спорта. В том числе плавание, гири, лыжные гонки, дартс, настольный теннис, волейбол, футзал. В легкоатлетическом кроссе — предпоследнем этапе спартакиады — приняли участие сотрудники девяти команд. Среди них и команда березниковских азотчиков.

В составе каждой сборной 10 представителей предприятия разного возраста и пола. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию 500 м, мужчинам — 1000 м. Забеги проходили в нескольких возрастных категориях: «18-29 лет», «30-39 лет», «40-49 лет», «50 лет и старше».

По итогам соревнований семеро азотчиков заняли призовые места в своих возрастных категориях: Екатерина Зайцева (производственная лаборатория) — первое место в возрастной категории «18-29 лет», Яна Чугайнова (цех ВАА) — второе место в возрастной категории «18-29 лет», Людмила Белоусова (отдел технического контроля) — второе место в возрастной категории «30-39 лет», Виталий Назарчук (ВГСО) — третье место в возрастной категории «30-39 лет», Елена Подорожняк (цех 1А) — третье место в возрастной категории «40-49 лет», Вадим Калмыков (ВГСО) — третье место в возрастной категории «40-49 лет», Светлана Фомина (цех 3) — третье место в возрастной категории «50 лет и старше».

В командном зачёте сотрудники филиала «Азот» взяли почётное серебро, пропустив вперёд лишь своих коллег — команду «Пермских минеральных удобрений» компании «УРАЛХИМ».

Впереди у участников краевой спартакиады «Росхимпрофсоюза» остались только соревнования по баскетболу.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

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