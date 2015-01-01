Максим Решетников — самый «устойчивый» в рейтинге губернаторов ПФО

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Фото: Константин Долгановский

Согласно рейтингу устойчивости губернаторов, подготовленному «Минченко консалтинг», наибольшая устойчивость в ПФО принадлежит губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

Глава Прикамья набрал 16 баллов. Второе место поделили губернаторы Кировской области, республики Марий Эл и Мордовии. У них по 14 баллов. Третье место с 13-ю баллами занял глава республики Удмуртия Александр Бречалов.

Отметим, что в целом по стране лидерами являются мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководителя ЯНАО Дмитрия Кобылкина. У них по 19 баллов. Чуть меньше у губернатора Калининградской области Антон Алиханов (18) и у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова (17).