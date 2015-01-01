В Прикамье открывается специальная площадка для работы с обманутыми дольщиками
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2 октября в Перми открывается «фронт-офис» для работы с обманутыми участниками строительства.
Как рассказали в минстрое Пермского края, специалисты министерства, Инспекции государственного строительного надзора, «Госюрбюро Пермского края» будут оказывать консультации обманутым дольщикам по вопросам достройки проблемных объектов, а также юридическим вопросам.
Прием граждан будет осуществляться по адресу: ул.Попова, 11, каб.111.
Режим работы «фронт-офиса»: понедельник — пятница с 9:00 до 19:00
При себе необходимо иметь паспорт.
Телефон: (342) 236-36-87. Вопросы также можно направить на адрес электронной почты: front-office@msa.permkrai.ru
«Новый компаньон»
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