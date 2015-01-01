С 1 октября начнётся приём заявок на конкурс проектов ТОС на 2018 год

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С 1 октября 2017 года Министерство территориального развития Пермского края начинает приём заявок на конкурс проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) на 2018 год.

Как пояснили в министерстве, в этом году отбор проектов будет произведён раньше, а итоги конкурса планируется озвучить уже до конца года. Отметим, итоги предыдущего конкурса были подведены в мае этого года. Тогда на конкурс было подано 103 заявки, из них финансирование получили 77 проектов в размере 19 млн руб.

По инициативе губернатора Прикамья Максима Решетникова из краевого бюджета на 2018 год на проекты территориального общественного самоуправления планируется направить уже 20 млн руб.

В рамках мероприятий по реализации проектов ТОС граждане могут самостоятельно решать локальные проблемы и контролировать исполнение проектов, таких как благоустройство и ремонт колодцев, скважин, родников, создание и ремонт спортивных и детских площадок, благоустройство памятников и прилегающей к ним территории, очистка территорий от несанкционированных свалок.

Принять участие в конкурсе могут все ТОС — юридические и физические лица. Для участия необходимо подготовить и направить проект в Министерство территориального развития. От одного муниципального образования в конкурсе могут участвовать максимум пять проектов. Приём заявок на конкурс продлится до 31 октября 2017 года.

Финансирование проектов ТОС осуществляется на 75% из краевого и на 25% местного бюджета, средств населения и бизнеса. Объём субсидий на один проект не должен превышать 500 тыс. руб.

Напомним, в этом году в Пермском крае уже реализованы проекты территориального общественного самоуправления.

В Бардымском сельском поселении завершились работы по двум проектам территориального общественного самоуправления (ТОС), запланированные на 2017 год. Там появились две новые детские площадки.

В деревнях Суксунского района решены две из трёх принятых в разработку задач местного значения. В деревне Папелыши произведён ремонт скважины, а в деревне Поедуги благоустроена территория возле памятника участникам Великой Отечественной войны.

По информации регионального министерства территориального развития, в 2017 году в крае по всем видам мероприятий реализуются 207 проектов, из них 77 проектов ТОС, 89 — инициативного бюджетирования, 41 — самообложения. Если в 2017 году на реализацию всех трёх программ было направлено 113 млн руб., то в следующем году финансирование составит уже 193 млн руб.

Вся информация о проектах «Инициативного бюджетирования» и общественного самоуправления доступна на сайте «Управляем вместе».

Источник — администрация губернатора Пермского края