Два депутата ЗАТО «Звёздный» после проверки деклараций лишились мандатов

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Пермская прокуратура по итогам проверки выяснила, что два депутата гордумы «Звёздного» предоставили в налоговую неполные сведения о доходах и имуществе за 2016 год.

В частности, один депутат забыл написать о наличии квартиры, а другой - о земельном участке.

Прокурором внесено представление с требованием о досрочном прекращении полномочий этих депутатов. На заседании местной думы депутаты поддержали требование прокуратуры.