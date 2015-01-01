Два депутата ЗАТО «Звёздный» после проверки деклараций лишились мандатов
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Пермская прокуратура по итогам проверки выяснила, что два депутата гордумы «Звёздного» предоставили в налоговую неполные сведения о доходах и имуществе за 2016 год.
В частности, один депутат забыл написать о наличии квартиры, а другой - о земельном участке.
Прокурором внесено представление с требованием о досрочном прекращении полномочий этих депутатов. На заседании местной думы депутаты поддержали требование прокуратуры.
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