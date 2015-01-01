Сбербанк запускает первые открытые курсы на платформе Coursera

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На портале международного лидера онлайн-образования Coursera впервые появились два курса, разработанные преподавателями корпоративного университета Сбербанка вместе с ведущими экспертами банка.

Онлайн-курсы основаны на реальных примерах из современной банковской практики и доступны всем желающим, достаточно только зарегистрироваться на портале Coursera. Оба курса предназначены для широкой аудитории. Чтобы их пройти, требуется два-три часа в неделю в течение семи недель.

Курс «Основы риск-менеджмента в банке» позволит познакомиться с управлением ключевыми рисками в банковском деле: кредитным, рыночным и операционным. Акцент сделан на интегрированном управлении рисками, который учитывает взаимосвязи между различными их видами. Экзаменационное задание заключается в решении комплексного кейса в роли главного директора по рискам банковской группы.

Курс «Банковская деятельность и финансы» даст обучающимся полное представление о том, как устроен современный банк. В нём в доступной форме рассказывается о различных видах банковских операций, банковской отчётности, моделях финансирования и бизнес-моделях банков. Курс завершается анализом новейших трендов этой индустрии.

Изначально материалы курсов предназначались для обучения сотрудников Сбербанка. Теперь банк открыл доступ к своей внутренней экспертизе широкой аудитории, включающей в том числе студентов, молодых специалистов, преподавателей университетов и бизнес-школ и пользователей банковских услуг.

«При создании этих курсов мы ставили перед собой важную задачу — продвинуть бренд банка, чтобы сделать его одним из наиболее приоритетных работодателей для молодых специалистов в России. Помимо этого, наши клиенты в корпоративном секторе — это большая часть компаний страны. Делясь своими знаниями и опытом, мы стремимся улучшить управление финансами и поднять на более высокий уровень риск-менеджмент в этих компаниях», — отметил проректор корпоративного университета Сбербанка Игорь Баранов.

Корпоративный университет Сбербанка продолжит сотрудничать с платформой Coursera и в 2018 году, представит линейку открытых учебных курсов по профильным для банковской отрасли темам.

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