Топ-менеджеры «Уралкалия» вошли в ТОП-1000 российских менеджеров

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Три управленца компании «Уралкалий» вошли в ТОП-1000 российских менеджеров по версии ИД «КоммерсантЪ».

Так, гендиректор компании Дмитрий Осипов отмечен среди 250 лучших высших руководителей, директор по экономике и финансам Антон Вищаненко вошёл в топ-100 финансовых директоров, начальник управления по связям с общественностью Андрей Сидоров был признан одним из 100 лучших директоров по общественным и корпоративным связям.

Рейтинг строится по принципу «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев. Такая методика позволяет получить максимально аутентичную оценку профессиональной̆ репутации коллег.

«Новый компаньон»