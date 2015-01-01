ООО «Стройпрогресс» займётся ремонтом медсанчасти №7 в Перми

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Накануне, 28 сентября, были подведены итоги электронного электронного аукциона на капремонт здания гинекологического отделения и перехода Медсанчасти №7 в Перми.

Победителем стало ООО «Стройпрогресс» с наименьшей стоимостью контракта в 16 млн 196 тыс. руб.

Напомним, на участие в конкурсе заявились восемь компаний. В итоге лишь четыре из них (ООО «Стройпрогресс», ООО «Росмаш», ООО «Уралвенткомплект» и ООО «Пик») были допущены. Все они зарегистрированы в Перми.

По условиям аукционной документации, подрядчик должен будет выполнить капремонт внутренних сетей отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и освещения.

«Новый компаньон»