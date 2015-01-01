Пермские фонтаны уходят на зимовку

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Фото: Константин Долгановский

В это воскресенье, 1 октября, Театральный фонтан на эспланаде даст своё последнее в этом году светомузыкальное представление. Традиционно сеансы состоятся в 20:45, в 21:45 и в 22:45.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в связи с прогнозируемым похолоданием с 2 октября все городские фонтаны завершат свою работу.

В пресс-службе администрации города рассказали, что сейчас ведутся работы по подготовке фонтанов к зиме. На всех сооружениях приступили к работам по прочистке форсунок и чаш, ведется контрольный прогон оборудования. С понедельника уже планируется приступить к консервации: отключению систем электроснабжения и водоснабжения, снятию форсунок и насосов на зимний период. Это необходимо для обеспечения сохранности оборудования.

Напомним, этим летом в Перми работало 13 фонтанов. Самыми посещаемыми остаются Театральный фонтан на эспланаде, фонтаны в сквере им. Дзержинского, в сквере у Дворца культуры им. Солдатова, в парке им. Чехова.