Прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Красновишерске
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Прокуратура Красновишерского района устанавливает причины взрыва бытового газа в доме на ул. Сосновая, а также исполнения требований Федерального закона «О газоснабжении в РФ».
Напомним, 28 сентября днём в одной из квартир жилого дома произошёл взрыв бытового газа. Были выбиты стекла на кухне, входная дверь и межкомнатные двери. Хозяин квартиры получил сильные ожоги и был доставлен в Красновишерскую горбольницу.
Как поясняют в краевой прокуратуре, в настоящее время прокурором района и контролирующими органами проведено оперативное совещание. Сотрудники прокуратуры затребовали сертификаты и разрешения на эксплуатацию газового оборудования в доме. Ситуация находится на контроле.
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