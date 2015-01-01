В районе Кизеловского угольного бассейна заработали восемь новых ФАПов

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Восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построены в районах Кизеловского угольного бассейна. Четыре ФАПа возведены в Кизеловском районе, три — в Гремячинском и один в Губахе.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, новые ФАПы переданы в ведение Пермской городской клинической больницы №4, под началом которой были объединены все медицинские учреждения КУБа.

«25 сентября получены все лицензии на все восемь ФАПов, все построены, все оборудованы. В Усьве ФАП уже работает — заезжал с утра на Усьву — пациенты есть, приём идёт. И в Широковском сегодня пункт также начинает работу», — рассказал главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин.

В ФАПах предусмотрены врачебный, прививочный, смотровой, процедурный, физиотерапевтический кабинеты и комната для персонала. Здесь можно измерить рост, вес, уровень глюкозы в крови, проверить зрение, сделать ЭКГ и различные анализы. Узкие специалисты из краевых и районных больниц консультируют сельских жителей по графику.

Новые ФАПЫ строятся в регионе по поручению губернатора края Максима Решетникова. Всего на территории Пермского края до 2022 года планируется строительство 42 ФАПов.

«Проблемы в фельдшерско-акушерских пунктах есть. Это кадры и техническая оснащенность. Пункты нуждаются в компьютерах и высокоскоростном интернете. Будем эти проблемы решать», — пообещал пообещал Максим Решетников.

Сейчас завершается подключение новых ФАПов к высокоскоростному интернету, что позволит оперативно получать консультации специалистов краевого центра. Также в краевом Минздраве пояснили, что все вновь построенные фельдшерско-акушерские пункты полностью укомплектованы кадрами.

В районах КУБа планируется увеличить количества бригад неотложной помощи, обновить автопарк «скорой помощи». В перспективе через два-три года в Губахе будет создан межмуниципальный медицинский центр.