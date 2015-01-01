Школа дизайна «Точка» возглавила рейтинг уникальных школ Перми

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В сентябре департаментом образования администрации Перми ежегодно составляется рейтинг уникальных школ.

В этом году рейтинг возглавила школа дизайна «Точка» — единственная общеобразовательная школа в России, где ведётся профильное обучение по направлению «дизайн».

На втором месте инженерная школа №16. Здесь у школьников формируется интерес к сфере политехнического образования.

Замыкает тройку школа №32. Учреждение предоставляет услуги культурно-эстетической направленности для детей-спортсменов, занимающихся карате-киокусинкай.

Впервые в проект в этом году вошли уникальные школы «Петролеум +» (школа №102) и «Школа бережливого производства» (гимназия №2).

Ознакомиться с рейтингом уникальных школ можно на Едином портале пермского образования в разделе «Рейтинг и мониторинг».

Источник — пресс-служба Администрации Перми