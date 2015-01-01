Минсельхоз Пермского края проверяет производственную деятельность ООО «Свинокомплекс Пермский»

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с 27 сентября начало проверку производственной деятельности ООО «Свинокомплекс Пермский». На особом контроле минсельхоза остаётся выплата зарплаты работникам предприятия. Задолженность за июль погашена, продолжаются выплаты за август, отмечают в министерстве.

Напомним, 21 сентября Арбитражный суд Пермского края по заявлению регионального минсельхоза наложил арест на восемь тысяч маточного поголовья. С этого момента на предприятии выбраковка свиноматок производится только в присутствии представителей министерства.

Как сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства, «проанализировав условия содержания и кормления поголовья, эксперты минсельхозпрода отметили отклонения от технологии ведения свиноводства. В том числе, низкую питательность кормов, сокращенный срок выращивания свинопоголовья, что выражается в недоборе живого веса свиней на участках доращивания и откорма».

Минсельхозом прорабатывается несколько вариантов по выводу предприятия из сложившей ситуации. Однако без проведения реконструкции и модернизации производства, внедрения современных ресурсосберегающих технологий продукция предприятия будет нерентабельна. В первую очередь нужно восстановить полноценное сбалансированное кормление, обеспечивающее высокие привесы, сохранность и здоровье свинопоголовья.

Отметим, что во вторник на этой неделе сотрудники профкома ООО «Свинокомплекс Пермский» рассказали «Новому компаньону» о том, что, если ситуация не изменится в ближайшее время в лучшую сторону, работники предприятия намерены объявить голодовку.