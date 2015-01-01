Александр Гончаров возглавит администрацию Лысьвы

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Сегодня, 28 сентября, на заседании гордумы Лысьвы депутаты проголосовали за главу города. Им стал экс-глава администрации Лысьвенского района Александр Гончаров. Его поддержали 14 из 18 депутатов. При этом второго кандидата — предпринимателя Всеволода Пузанова — поддержали лишь двое депутатов, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, предыдущий конкурс по выбору главы Лысьвы был признан несостоявшимся, так как комиссия вместо необходимых двух участников допустила лишь одного — Виталия Шувалова.

«Новый компаньон»