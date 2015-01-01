АСВ взыщет с бывшего руководства «Экопромбанка» 3,2 млрд руб.

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В среду, 27 сентября, конкурсный управляющий «Экопромбанка» — Агентство по страхованию вкладов — заявил о том, что подал иск в Арбитражный суд Пермского края о привлечении контролирующих банк лиц: Туева А. А., Лихачева А. В., Мазуки Т. Б., Манина В. В., Червонных А. В. — к субсидиарной ответственности в общем размере 3,2 млрд руб.

При этом, как поясняют в АСВ, размер ответственности рассчитан из суммы неудовлетворённых требований кредиторов.

«В результате проведения проверки обстоятельств банкротства конкурсным управляющим было установлено, что до отзыва у банка лицензии контролирующими лицами принимались решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) и неплатежеспособным физическим лицам. Кроме того, руководителем банка не были приняты предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» меры по предупреждению банкротства банка. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — отметили в АСВ.

Напомним, «Экопромбанк» по решению суда был признан банкротом 29 сентября 2014 года.

«Новый компаньон»