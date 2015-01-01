В Перми состоится крупнейший форум в сфере социальных инноваций — «Доброволец России 2017»

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С 22 по 23 ноября в Перми в шестой раз пройдет крупнейшее мероприятие в сфере добровольчества и социальных инноваций — Международный форум «Доброволец России 2017».

Форум объединит представителей некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, образовательных учреждений, СМИ, лидеров общественного мнения из всех регионов России, а также экспертов из 15 зарубежных стран, сообщили в министерстве образования и науки Пермского края.

Форум представит:

— проекты в сфере добровольчества и благотворительности;

— эффективные примеры социального предпринимательства;

— рабочие модели межсекторного взаимодействия;

— результативные инклюзивные программы;

— технологии продвижения добровольчества в информационном пространстве и многое другое.

В рамках мероприятия состоится Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА». На нём будут представлены и награждены лучшие работы режиссёров из России и зарубежных стран.

Заявки на участие в форуме принимаются до 29 октября 2017 года на официальном сайте: www.dobrovolec-rf.ru.

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