Пермяки смогут приобрести почтовую марку Чемпионата мира по футболу 2018 года

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3 и 4 октября в СК им. Сухарева все желающие смогут приобрести памятную почтовую карточку, посвященную Чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Напомним, что именно в эти дни там будет выставлен главный трофей турнира — Кубок Чемпионата мира FIFA, который приедет в Пермь 2 октября и пробудет в столице Прикамья три дня.

Вход на мероприятие свободный.