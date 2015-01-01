Пермяки смогут приобрести почтовую марку Чемпионата мира по футболу 2018 года
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3 и 4 октября в СК им. Сухарева все желающие смогут приобрести памятную почтовую карточку, посвященную Чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
Напомним, что именно в эти дни там будет выставлен главный трофей турнира — Кубок Чемпионата мира FIFA, который приедет в Пермь 2 октября и пробудет в столице Прикамья три дня.
Вход на мероприятие свободный.
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