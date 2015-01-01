В Перми откроют первый тематический сквер

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30 сентября в 14:00 откроется сквер купцов Грибушиных, который находится на пересечении улиц Ленина и Максима Горького. Проект «Чайный сад купцов Грибушиных» стал одним из победителей конкурса социально культурных проектов «Город — это мы».

Это первый тематический сквер в Перми. Он насыщен объектами, рассказывающими об истории города — информационными стендами, просветительским граффити «Великий чайный путь» и арт-проектами.

В администрация Ленинского района рассказали, что в сквере были проведены необходимые благоустроительные работы, выложены пешеходные дорожки, установлены лавочки, привезён чернозем, высажены кустарники и цветы.

Сквер получил своё название в мае 2016 года по решению городской комиссии по топонимике. Он находится в непосредственной близости от знаменитого особняка Грибушина, который в этом году отмечает свой юбилей. В 2017 году этому дому, построенному по проекту Александра Турчевича, исполняется 120 лет.

В программе праздника запланированы выставка антикварной упаковки из частного музея, презентация арт-проектов, просветительские лекции — рассказ о вкладе купечества в развитие Перми, лекция о ландшафтной архитектуре от почётного архитектора России Сергея Шамарина, рассказ о чае и культуре чаепития по-русски. Также на празднике будут представлены уникальная выставка антикварных экземпляров упаковок чая и конфет из частного музея Максима Ожегова, книжные новинки. В сквер приглашены потомки купеческих фамилий, предприниматели-продолжатели добрых начинаний, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Праздник открытия сквера будет проходить с 14:00 до 17:00.