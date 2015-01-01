Новый глава Краснокамского района продлил контракты с двумя из трёх своих заместителей

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Как стало известно «Новому компаньону», новый глава Краснокамского района Виктор Соколов продлил трудовые контракты с двумя своими заместителями по вопросам ЖКХ с Юрием Трухиным и по вопросам социальной сферы с Антоном Максимчуком.

По данным нашего источника, контракт с Юрием Трухиным, скорее всего, продлён из-за начала отопительного сезона, а с Антоном Максимчуком — из-за договорённостей с депутатом заксобрания Игорем Малых, который сегодня имеет некоторое влияние на районную администрацию и земское собрание.

В то же время не был продлён контракт с первым замглавы Краснокамского района Владимиром Капитоновым. Последний считался ставленником экс-главы Краснокамского района Юрия Крестьянникова. Капитонов курировал вопросы экономики и социальной сферы.

Наши источники не исключают, что в скором времени его переведут в другую сферу и он займётся вопросами развития спорта.

Также источник заметил, что из-за кредиторской задолженности спортивного комплекса «Ледовый» в будущем может смениться директор учреждения.