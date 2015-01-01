Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 29 сентября

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Клён по осени сажают. В Перми продолжается масштабная высадка деревьев и кустарников. В год экологии в них принимают участие и школьники. В минувший вторник ребята из школы №1 высадили зелёные саженцы в сквере на ул. Танцорова.

Спросили по полной. На сентябрьском пленарном заседании депутаты обсудили ряд важных социальных тем.

Побольше здоровья и «приятных» минут. Депутаты краевого парламента обсудили вопросы здравоохранения.

Тепло идёт, теплу начало. В Перми идёт поэтапный запуск тепла в жилые дома.

От решения к действию. Благоустройство города находится под особым контролем депутатов.

Поддержка и опора. В Прикамье планируют шире использовать опыт старшего поколения.

Мы ждём перемен! Проект преобразования набережной получил своё развитие.

На земельный вопрос всегда есть свой ответ. В решении многих проблем теперь поможет новый городской проект «Земельный ответ».

Проблемы на контроле. В городском call-центре прошла очередная прямая линия для горожан.

С уважением к возрасту. Пожилых пермяков приглашают на концерты и танцевальные вечера. План мероприятий в районах Перми ко Дню пожилого человека.

Держи давление в норме! В Пермском крае стартует новый оздоровительный проект.

Белой горе посвящается. В Перми увидели свет новые книжные издания.

Скованные одной целью. Пермяки совершили виртуальную прогулку по рекам Перми.

В дорогу за чудесами. В Перми завершает свою работу уличная фотовыставка «Чудеса верят в тебя!».

Под рёв моторов. Пермские байкеры закрыли мотосезон.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! Рады сообщить, что у газеты «Пятница» есть свой сайт — friday.perm.ru! «Пятница» становится всё ближе и доступнее! Теперь в любое время суток и любой точке мира вы сможете полистать газету, узнать самые свежие новости. Читайте нас, будьте рядом с нами, любите Пермь! Вы — городское большинство!

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