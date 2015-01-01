В Перми уничтожены более тонны запрещенных фруктов

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Фото с сайта Приволжского таможенного управления

Сотрудники пермской таможни и транспортной прокуратуры при осмотре овощной базы на Пожарной, 18 выявили запрещённые к ввозу в РФ груши и гранаты.

Общий вес завезённых из Польши и Греции фруктов составил 1 тонна 221 кг: вес груш составил 728 кг, гранатов - 493,5 кг.

Управлением Россельхознадзора фрукты изъяты и утилизированы на полигоне твёрдых бытовых отходов «Софроны».





