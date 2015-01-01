В Перми открывают школу для мигрантов

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Центр образования «Академия» при поддержке Фонда президентских грантов приглашает учеников начальной школы и их родителей, для которых русский язык не является родным, в «Семейную воскресную школу для мигрантов». Цель проекта — культурная и языковая адаптация семей мигрантов в русскоязычной среде.

Как пояснили в министерстве образования и науки Пермского края, бесплатные занятия по русскому языку, литературе, истории и культуре начнутся в ноябре с тестирования школьников. Предусмотрены консультации логопеда и психолога для детей и психолога и учителей-предметников для родителей. Итоговое тестирование в августе. Подробности на https://www.academia59.com/